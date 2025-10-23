شباب بلوزداد يطرح قميصه الجديد بشعار النصر في الأسواق

أعلن نادي شباب بلوزداد عن طرح قميصه الرسمي الجديد في الأسواق، والمستوحى من شعار النصر V. في خطوة تعكس فخر النادي وتاريخه العريق.

وجاء إطلاق القميص الجديد تحت شعار “تاريخ لا يمحى ومعادلة لا تتغيّر”، ليؤكد مكانة الفريق بصفته فخرًا للعاصمة الجزائرية ورمزًا للثبات والتألق.

وأوضح النادي أن القميص متوفر حصريا في محلات “بوما الجزائر”، وهو يجمع بين التصميم العصري والهوية التاريخية للنادي. من خلال ألوانه المميزة وتفاصيله التي ترمز إلى القوة والعزيمة.

ويستعد الفريق لخوض تحديات الموسم الجديد محليا وقاريا، وسط دعم جماهيري كبير يعكس ارتباط أنصار الشباب بفريقهم.

القميص الجديد لشباب بلوزداد لا يمثل مجرد زي رياضي، بل يجسد روح الانتصار والتاريخ المجيد لنادٍ ظل عبر العقود اسما لامعا في سماء الكرة الجزائرية.