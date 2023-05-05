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الرياضة

شباب بلوزداد يطيح بأبناء “الفوارة” ويقترب من اللقب

بقلم عزيز طالبي
شباب بلوزداد يطيح بأبناء “الفوارة” ويقترب من اللقب
بلوزداد
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حقّق فريق شباب بلوزداد فوزا مهما أمام الضيف وفاق سطيف من إمضاء المهاجم أكرم بوراس في منافسة الرابطة المحترفة.

وعزّز شباب بلوزداد صدارته بـ 48 مبتعدا عن الوصيف شباب قسنطينة بـ 8 نقاط كاملة. ليرفع حظوظه في التتويج بلقب البطولة.

كما خيّب “النسر الأسود” في العودة بالثلاث النقاط أو التعادل على الأقل لبلوغ اهدافه بقيادة المدرب بلال دزيري.

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