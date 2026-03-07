شباب بلوزداد يطيح بالرويسات و المولودية تواصل تصدر البطولة

واصلت مولودية الجزائر عروضها القوية في الرابطة المحترفة، اليوم السبت، بعدما اكتسحت مضيفها ترجي مستغانم بنتيجة 5-0.

في اللقاء الذي جمعهما ضمن الجولة الـ22 من الرابطة المحترفة على ملعب بلحميتي بمستغانم.

وشهدت المواجهة تألقًا لافتًا لمهاجم “العميد”، ساليو بانغورا، الذي سجل رباعية كاملة، حيث هز الشباك في الدقائق 47 و48 و55 و88، بينما سجل المدافع منزلة هدفا في الدقيقة 71، ليؤكد تفوق المولودية في اللقاء.

وبهذا الفوز العريض، تواصل مولودية الجزائر صدارة البطولة برصيد 40 نقطة، مع امتلاكها أربع مباريات مؤجلة أمام كل من شباب بلوزداد واتحاد الجزائر ونجم بن عكنون وأولمبيك آقبو.

في المقابل، يواصل ترجي مستغانم نتائجه السلبية هذا الموسم، حيث يقبع في المركز الخامس عشر (قبل الأخير) برصيد 14 نقطة.

وفي لقاء آخر، حقق شباب بلوزداد فوزًا مهمًا على حساب مستقبل الرويسات بنتيجة 3-1.

وسجل أهداف الشباب كل من بوخنشوش في الدقيقة 8، وبن غيث من علامة الجزاء في الدقيقة 29، ثم أهوا في الدقيقة 67، بينما سجل هدف الضيوف اللاعب خياري.

وبهذا الانتصار رفع شباب بلوزداد رصيده إلى 29 نقطة في المركز السابع، فيما يحتل مستقبل الرويسات المركز التاسع برصيد 27 نقطة.

من جانبه، حقق نجم بن عكنون فوزًا ثمينًا على حساب مولودية البيض بهدف دون رد، حمل توقيع اللاعب سيلا في الدقيقة 18.

ورفع نجم بن عكنون رصيده إلى 30 نقطة في المركز السادس، بينما يواصل مولودية البيض معاناته في أسفل الترتيب، حيث يقبع في المركز الأخير (16) برصيد 13 نقطة.

وستتواصل فعاليات الجولة، غدا الأحد، بإجراء مواجهتين، حيث سيستقبل إتحاد الجزائر منافسه النادي الرياضي القسنطيني، بداية من الساعة العاشرة ليلا، بملعب 5 جويلية الأولمبي.

بينما سيستقبل أولمبيك آقبو نظيره شبيبة الساورة، تحت تأثير الصيام، حيث ستنطلق المواجهة بداية من الساعة 15.00، بملعب الوحدة المغاربية.