شباب بلوزداد يطيح ببارادو ويحافظ على صدارة البطولة

حقق فريق شباب بلوزداد فوزا جديدا اليوم الإثنين، في المباراة التي جمعتهم بنادي بارادو، لحساب الجولة الـ20 من البطولة المحترفة.

وساد التعادل السلبي بين الفريقين، في هذه المواجهة إلى غاية الدقيقة الـ80، أين افتتح رغبة باب التسجيل للشباب.

كما تمكن مرزوقي، من تعميق الفارق في الوقت بدل الضائع، بتسجيله الهدف الثاني لشباب بلوزداد، الذي أنهى المواجهة لصالحه بثنائية نظيفة.

وفي مباراة أخرى لحساب ذات الجولة، عاد شباب قسنطينة بالتعادل الإيجابي (1-1)، من مقرة، في مواجهة النجم المحلي