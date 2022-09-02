شباب بلوزداد يطيح ببارادو و “سوسطارة” تعود بالزاد كاملا

تمكّن حامل لقب البطولة شباب بلوزداد من الفوز على نادي بارادو بهدف مقابل صفر من إمضاء المهاجم بلخير.

و احضتن المباراة ملعب عمر بن رابح بالدار البيضاء في العاصمة، اليوم الجمعة، في لقاء من العيار الثقيل عرف عودة أنصار السياربي إلى المدرجات.

كما فاز فريق إتحاد العاصمة على مستضيفه إتحاد خنشلة بملعب “حمام عمار” من إمضاء زين الدين بلعيد.

وجرت مبارتان من الجولة الثانية اليوم، في انتظار تنشيط مباراة مولودية الجزائر امام نجم مقرة.

إ خنشلة 0 / 1 إ الجزائر

ا اباردو 0 / 1 ش بلوزداد

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