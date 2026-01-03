شباب بلوزداد يطيح ببن عكنون وينفرد بالوصافة

حقق فريق شباب بلوزداد، مساء اليوم السبت، فوزا صعبا وثمينا، أمام المُضيف والجار نجم بن عكنون، استقر على نتيجة 0-2، ضمن تسوية الجولة الـ 12 من البطولة.

واستقبل “النجم” تشكيلة “السياربي” بملعبها التاريخي 20 أوت، وانتهى الشوط الأول الذي لم يرق إلى المستوى المطلوب، على وقع التعادل السلبي.

وفي المرحلة الثانية، أجرى مدرب شباب بلوزداد، سيد راموفيتش، عدة تغييرات، وهو ما أتى بثماره بهدف عن طريق البديل، التونسي بن حمودة، في الدقيقة الـ 82.

وأربك هدف بن حمودة، لاعبي النجم الذين حاولوا الرد سريعا، ولكن من هجمة معاكسة، انفرد قائد الشباب عبد الرؤوف بن غيث، بالحارس بوصوف، وسجل الثاني لفريقه.

وبعد هذا الانتصار ارتقى شباب بلوزداد، إلى وصافة الترتيب العام برصيد 24 نقطة خلف المتصدر مولودية الجزائر بـ 32 نقطة، وقبل جولة عن اختتام مرحلة الذهاب، بينما تجمد رصيد نجم بن عكنون، عند النقطة الـ 20.