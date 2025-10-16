شباب بلوزداد يطير إلى السنغال تحسبا لمواجهة نادي حافيا كوناكري

تنقلت بعثة فريق شباب بلوزداد، ظهر اليوم الخميس، إلى العاصمة السنغالية داكار، تحسبا لمواجهة نادي حافيا كوناكري الغيني، لحساب كأس الكونفيدرالية.

ونشرت إدارة شباب بلوزداد، عبر صفحتها الرسمية، صور بعثة الفريق، خلال مغادرتها مطار “هواري بومدين”، باتجاه السنغال.

وتنقل تعداد النادي البلوزداد، بعزيمة كبيرة، للتحقيق نتيجة ايجابية، يضع من خلالها قدمه الأولى في دور المجموعات من كأس الكونفيدرالية.

يذكر أن مباراة هذه المباراة التي ستجمع شباب بلوزداد، بمضيفه حافيا كوناكري، والتي تدخل ضمن الدور التمهيدي الثاني من كأس الكونفيدرالية، مقررة يوم الأحد المقبل.