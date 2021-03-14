شباب بلوزداد يطير الى أم درمان

طارت، صبيحة اليوم الأحد، تشكيلة شباب بلوزداد، الى السودان، وتحديدا الى أم درمان، تحسبا لمواجهة الهلال المحلي، في رابطة الأبطال الإفريقية.

وسيُلاقي زملاء شعيب كداد، الموج الأزرق في موعد حاسم لكلا الناديين، من أجل وضع قدم في الدور القادم للمنافسة.

وتبدو مُهمة السياربي صعبة جدا، بعد أن تضييع فُرصة الفوز ذهابا، أمام خصم لم يكن مُستواه بالكبير.

وسيكون أشبال فرانك دوما، مُطالبين بالصمود وسط ظروف مُناخية صعبة جدا “42 درجة يوم اللقاء”، مما يجعل المهمة مُعقدة.

ويمتلك أبناء لعقيبة، نُقطتين في الرصيد، بالتساوي مع خصمهم وتي بي مازيمبي، في حين يُحلق صانداونز في الصدارة بالعلامة الكاملة.