شباب بلوزداد يطير الى لوبومباشي

طار شباب بلوزداد، صبيحة اليوم الأربعاء، الى مدينة لوبومباشي الكونغولية، تحسبا لمُلاقاة تي بي مازيمبي، في رابطة الأبطال الإفريقية.

ويُنتظر أن يحط أبطال الجزائر، رحالهم في الكونغو الديمقراطية، عصر اليوم بتوقيت الجزائر، بعد 7 ساعات في السماء.

وتنقلت تشكيلة المدرب فرانك دوما، منقوصة من خدمات أربعة عناصر أساسية، وهو ما سيجعل مهمتهم مُعقدة أمام الغربان.

وسيدخل الفريق دون أدنى أضغط، خاصة وأنه ليس في ثوب المُرشح، وهذا إضافة لشبح الإصابات التي يضرب ركائزه مؤخرا.

يُشار بأن مُلاقاة مازيمبي، تدخل في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لأكبر مُنافسة في القارة السمراء.