شباب بلوزداد يظفر بخدمات مهاجم قره باغ الأذربيجاني

بدأ نادي شباب بلوزداد تحركاته الجادة في سوق الانتقالات الصيفية، لتدعيم صفوفه تحسبا للموسم الكروي المقبل 2025.2026.

ووفقًا لما نقله موقع “Apasport.az” الأذربيجاني، اليوم الخميس، فقد وقّع اللاعب الألباني، ريدون سيكا، البالغ من العمر 26 عامًا عقدًا رسميًا مع شباب بلوزداد.

ليخوض بذلك أول تجربة له في الملاعب العربية و الإفريقية، بعد سنوات قضاها في أوروبا، كان آخرها رفقة بطل أذربيجان.

وانضم ريدون سيكا إلى نادي قره باغ في جانفي 2023، وساهم بشكل مباشر في هيمنة الفريق على الساحة المحلية. حيث تُوج بـ 3 ألقاب للدوري الأذربيجاني. ولقب كأس أذربيجان.

كما خاض 73 مباراة مع كاراباخ، سجل خلالها 13 هدفًا وقدم 5 تمريرات حاسمة.