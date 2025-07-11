شباب بلوزداد يظفر بخدمات موهبة نادي بارادو

ضمنت إدارة فريق شباب بلوزداد، صفقة جديدة، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، ضمن مساعي النادي لتدعيم تعداد الفريق تحسبا للموسم الجديد.

وأعلنت إدارة شباب بلوزداد، عبر الصفحة الرسمية للفريق على “فايس بوك”، عن تعاقدها رسميا مع اللاعب جابر كاسيس، قادما من نادي بارادو.

كما كشف مسؤولي النادي البلوزدادي، بأن لاعب وسط الميدان، أمضى على عقد يربطه بالفريق إلى غاية 2029.

وأبدت إدارة فريق شباب بلوزداد، أملها، في نجاح تجربة جابر كاسيس مع الفريق، وتقديمه الإضافة المنتظر منه انطلاقا من الموسم الجديد.