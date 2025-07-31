شباب بلوزداد يظفر بخدمات إيهاب بلحوسيني

توصلت إدارة نادي شباب بلوزداد إلى اتفاق رسمي مع المهاجم إيهاب بلحوسيني، قادمًا من النادي الرياضي القسنطيني، في صفقة تُعد من أبرز تدعيمات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتأتي هذه الصفقة في إطار خطة الإدارة لإعادة هيكلة الخط الأمامي، بعد رحيل الهداف أيمن محيوص، الذي التحق هذا الصيف بصفوف شبيبة القبائل بعقد يمتد لثلاثة مواسم، ما ترك فراغًا كبيرًا في هجوم الفريق.

ويُعتبر بلحوسيني من المهاجمين البارزين في الدوري الجزائري، لما يتمتع به من خبرة في الملاعب المحلية وحس تهديفي مميز، وهو ما يجعل منه خيارًا مناسبًا لتعزيز القوة الهجومية للنادي الباحث عن الألقاب محليًا وقاريًا.

وتسعى إدارة “العقيبة” من خلال هذه الصفقة إلى ضخ دماء جديدة في الفريق، ومواصلة مشروع تجديد التشكيلة بما يواكب طموحات الأنصار في المنافسة على جميع الجبهات خلال الموسم المقبل.