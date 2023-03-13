شباب بلوزداد يعاقب بورديم لهذا السبب

أحالت صبيحة اليوم الاثنين، إدارة شباب بلوزداد، صانع ألعاب الفريق عمار بورديم، على المجلس التأديبي، بسبب مشاكله الانضباطية.

وكشفت إدارة الشباب. في بيان لها، بأن إحالة بورديم، على المجلس التأديبي للفريق، جاء على خلفية: “الأفعال التي قام بها في مباراتي مولودية العلمة في منافسة كأس الجمهورية، والمريخ السوداني في رابطة أبطال إفريقيا.”

مضيفة بأنه تقرر تسليط غرامة مالية معتبرة على اللاعب. الذي قدم اعتذاره للرئيس، مهدي رابحي.

كما أشار بيان نشرته إدارة شباب بلوزداد. عبر صفحتها على “فيسبوك” بأن رئيس مجلس الإدارة مهدي رابحي، كان شديد اللهجة مع اللاعب.

موضحة بأن بورديم، عبر بدوره، عن ندمه للمدرب وكل زملاءه، مضيفا أن الأمر حدث في لحظة غضب لا غير.

وفي الأخير، أكدت الإدارة البلوزدادية، حرصها على فرض الانضباط وسط المجموعة، بتطبيق القانون على أي لاعب يخرق النظام الداخلي للنادي بأفعال مشابهة، وتبقى مصلحة الفريق فوق كل اعتبار.