شباب بلوزداد يعزز رصيده بثلاثة نقاط جديدة

عاد فريق شباب بلوزداد، اليوم الخميس، بالزاد كاملا، من تنقله إلى شلغوم العيد، لمواجهة الهلال المحلي، في مباراة متأخرة عن الجولة الـ16 من البطولة.

ودخل فريق شباب بلوزداد هذه المباراة بقوة، منذ البداية، ما مكنه من لفتتاح باب التسجيل مبكرا، وبالتحديد في الدقيقة السادسة عن طريق حداد.

كما صنع الضيوف فرص أخرى في باقي أطوار هذا اللقاء، لكن دون فعالية، بتنتهي المباراة بهزيمة هلال شلغوم العيد بهدف دون رد.

وبهذا رفع فريق شباب بلوزداد رصيده إلى 40 نقطة، ( ناقص مبارتين)، بفارق تسعة نقاط كاملة عن ملاحقه شباب قسنطينة.