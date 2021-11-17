شباب بلوزداد يعزّز جانبه التكويني بالتجديد لـ “شبّان” الفريق   

أعلنت إدارة شباب بلوزداد عن تجديد عقد لاعبي فريق أقل من 21 سنة. شكري رميلي إلى جانب حارس المرمى عبد الله بودام إلى أربع مواسم إضافية.

وقالت الإدارة أن هدف المسؤولين عن مجمع “مادار”. الحفاظ على المواهب الشبانية التي يزخر بها السياربي في مختلف الفئات الشبانية.

كما يولي النادي العاصمة إهتماما كبيرا باللاعبين الشباب. حيث يملك النادي أحسن اللاعبين الشباب في الجزائر ويقوم بتدريبهم أحد أفضل المدربين المكونين في الجزائر والامر يتعلّق ببوعلام شارف.

طالع ايضا

أشادت اليوم الأربعاء مختلف وسائل الإعلام العالمية والعربية بالخصوص. بالمستويات الكبيرة التي يقدمها المنتخب الوطني في تصفيات المونديال. وقال موقع “اليوم السابع” المصري “منتخب الجزائر يعزز رقمه القياسي في سلسلة اللاهزيمة ويقترب من البرازيل”.

كما عنونت “سكاي نيوز عربية” وقالت “الجزائر تلحق بركب المتأهلين للدور الحاسم لتصفيات المونديال”. وقال موقع “الجزيرة نت” “الخضر يتأهل إلى الدور الحاسم للتصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال”.

إلى جانب ذلك. قالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية عن التأهل “الجزائر تحسم التأهل إلى المباراة الفاصلة للمونديال”. كما قال موقع “أونز مونديال ” “فرنسا تؤكد و الجزائر تصل إلى الملحق”.

وختم موقع “بي بي سي” البريطاني “الجزائر تتأهل إلى الفصل رفقة تونس، الكامرون و نيجيريا”.

حمل الآن تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور” من هنا

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp