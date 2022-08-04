شباب بلوزداد يعزّز صفوفه بخدمات ميلود ربيعي

امضى متوسط الميدان ميلود ربيعي، اليوم الخميس. في فريق شباب بلوزداد على عقد يمتد إلى غاية صيف 2024. ليعزّز صفوف حامل لقب البطولة.

كما سبق وأن حمل ميلود ربيعي قميص فريق مولودية الجزائر، حيث فضّل تغيير الاجواء في فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليا.

و يسعى الفريق البلوزدادي إلى تكوين تشكيلة مغايرة تماما للموسم الكروي الماضي. على امل تحقيق إنجازات جديدة سواء في البطولة المحلّية أو المنافسة الإفريقية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]