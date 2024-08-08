شباب بلوزداد يعلن إختتام تربص تركيا بنجاح

أعلن نادي شباب بلوزداد، اليوم الخميس، عن إختتام تربص الفريق التحضيري للموسم الجديد، الذي جرى بتركيا لمدة 15 يوما بنجاح.

وأكدت إدارة “السياربي” عبر بيانها على الصفحة الرسمية “فيسبوك”، أن التربص التحضيري بتركيا، كان ناجحًا لأبعد الحدود خاصة وأن اللاعبين أبانوا عن جاهزيتهم التامة والتشكيلة لم تشهد أي إصابة.

وأوضحت إدارة الشباب في بيانها، أن الفريق لعب لقاءات ودية في المستوى وحضر جيدًا للمواعيد المهمة التي تنتظره هذا الموسم.

وفي الختام، كشفت إدارة نادي شباب بلوزداد، أن تعداد الفريق، سيشد الرحال إلى أرض الوطن، بعد قليل.