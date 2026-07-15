شباب بلوزداد يعلن استعادة الشعار التاريخي للنادي

أعلنت إدارة نادي شباب بلوزداد، عن تغيير شعار الفريق، واستعادة الشعار التاريخي للنادي، قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

وفي بيان نشرته عبر الصفحة الرسمية للنادي، كشفت إدارة شباب بلوزداد، عن شعارها الجديد، الذي حافظت فيه عن الألوان الأساسية (الأبيض والأحمر).

وأوضحت إدارة الشباب، بخصوص هذا الشعار الجديد: “وفاءً لتاريخه العريق، واعتزازا بجذوره، يعود النادي إلى أصله، باستعادة شعاره التاريخي”.

كما أضاف مسؤولو الفريق: “هذا الشعار الذي رافق البدايات، ورمز لمسيرة صنعت المجد وستواصل كتابته”.