إعــــلانات
الرياضة

شباب بلوزداد يعلن التعاقد مع التونسي بن حمودة

بقلم فيصل زيان بوزيان
شباب بلوزداد يعلن التعاقد مع التونسي بن حمودة
  • 22
  • 0

أعلن نادي شباب رياضي بلوزداد، اليوم الأربعاء، تعاقده مع المهاجم التونسي، محمد علي بن حمودة، قادمًا من فريق غزل المحلة المصري.

بن حمودة، المعروف بقوته البدنية وحسّه التهديفي العالي، لديه تجارب محترمة في البطولة التونسية مع ناديي الترجي ومستقبل بسليمان.

ويأمل مشجعو “السياربي” أن يسهم الوافد الجديد بإمكاناته في تعزيز الخط الأمامي لوصيف كأس الجزائر.

كما يعَدُّ هذا التعاقد تأكيداً على طموحات إدارة النادي في بناء فريق تنافسي قادر على المنافسة محلياً. وتقديم أداء مشرف في كأس الكونفدرالية.

Peut être une image de ‎2 personnes, personnes jouant au football, personnes jouant au foot et ‎texte qui dit ’‎ル 1962 BELOLIZDAD C.R.B B UI مااة IVOLVAN BEVAN AYS AHEAD‎’‎‎

رابط دائم : https://nhar.tv/XnfJI
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر