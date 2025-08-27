شباب بلوزداد يعلن التعاقد مع التونسي بن حمودة

أعلن نادي شباب رياضي بلوزداد، اليوم الأربعاء، تعاقده مع المهاجم التونسي، محمد علي بن حمودة، قادمًا من فريق غزل المحلة المصري.

بن حمودة، المعروف بقوته البدنية وحسّه التهديفي العالي، لديه تجارب محترمة في البطولة التونسية مع ناديي الترجي ومستقبل بسليمان.

ويأمل مشجعو “السياربي” أن يسهم الوافد الجديد بإمكاناته في تعزيز الخط الأمامي لوصيف كأس الجزائر.

كما يعَدُّ هذا التعاقد تأكيداً على طموحات إدارة النادي في بناء فريق تنافسي قادر على المنافسة محلياً. وتقديم أداء مشرف في كأس الكونفدرالية.