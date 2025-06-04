شباب بلوزداد يعلن تجديد عقود 3 لاعبين

باشرت إدارة فريق شباب بلوزداد، في التحضير للموسم الكروي المقبل، من خلال تحصين نجوم الفريق بعقود جديدة.

وأعلنت إدارة فريق شباب بلوزداد، اليوم الأربعاء، عن تجديدها عقود 3 لاعبين من الفريق، ويتعلق الأمر بكل من يوسف لعوافي، وحسين بن عيادة.

كما توصلت إدارة النادي البلوزدادي، إلى اتفاق مع اللاعب نوفل خاسف، يقضي بتمديد العقد الذي يربطهما.

وتأتي هذه الخطزة التي أقدم عليها مسؤولو شباب بلوزداد، بهدف الحفاظ على ركائز الفريق، تحسبا للموسم الكروي المقبل.