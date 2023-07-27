شباب بلوزداد يعلن تعاقده مع ساماكي إلى غاية 2026

رسّم فريق شباب بلوزداد، اليوم الخميس، تعاقده مع الدولي المالي مامادو ساماكي قادما من نادي البنزرتي التونسي.

وكشفت إدارة فريق شباب بلوزداد، عن إلتحاق ساماكي لـ 3 سنوات كاملة، كما رحّبت به بطريقتها الخاصة عبر الصفحة الرسمية للفريق المتواجد في السعودية والمعني بمنافسة البطولة العربية.

وكانت إدارة نادي البنزرتي، قد أكّدت المعلومة في بيان سابقا، لها، قبل تأكيد المسؤولين عن النادي العاصمي اليوم الخميس.

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