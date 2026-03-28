شباب بلوزداد يعلن توقيف راموفيتش وإجراءات تأديبية تطال بوصوار و بوخنشوش

أعلن نادي شباب بلوزداد، اليوم السبت، عن قرارات حازمة في خطوة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل الفريق، حيث تقرر توقيف المدرب سيد راموفيتش مؤقتًا عن مهامه.

إلى غاية الفصل النهائي في وضعيته يوم الثلاثاء المقبل.

وفي ظل هذا القرار، أسندت إدارة النادي مهمة الإشراف على العارضة الفنية بصفة مؤقتة إلى الثنائي سليم سبع ومصطفى كورد أوغلو، وذلك إلى إشعار آخر، في انتظار الحسم في مستقبل الطاقم الفني.

من جهة أخرى، سجل رئيس مجلس الإدارة بدر الدين بهلول حضوره في الحصة التدريبية الأخيرة، حيث عقد اجتماعًا مباشرًا مع اللاعبين، شدد خلاله على ضرورة التحلي بروح المسؤولية والانضباط، مؤكدًا أن المرحلة الحالية لا تحتمل أي تهاون.

وفي سياق الإجراءات التأديبية، قررت الإدارة اتخاذ تدابير انضباطية بحق كل من لطفي بوصوار وسليم بوخنشوش، إضافة إلى خصم منحة المباراة الخاصة بجميع عناصر الفريق، في رسالة واضحة تؤكد جدية الإدارة في فرض النظام داخل المجموعة.

كما باشرت إدارة النادي إجراءات مساءلة إدارية شملت بعض أفراد الطاقم الطبي والإداري، في إطار تقييم شامل للوضع داخل الفريق.

وأكدت إدارة شباب بلوزداد في ختام بيانها تمسكها الصارم بفرض الانضباط واحترام القوانين الداخلية، بما يضمن استقرار الفريق ويخدم أهدافه الرياضية في المرحلة المقبلة.