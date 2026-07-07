شباب بلوزداد يعلن رسميًا تعاقده مع يسري بوزوق بعقد يمتد لأربع سنوات

أعلن نادي شباب بلوزداد، اليوم الثلاثاء، تعاقده رسميًا مع المهاجم الجزائري، يسري بوزوق، في إطار تدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الكروي 2026-2027.

وأكدت إدارة النادي، في بيان رسمي، أن بوزوق وقّع على عقد يمتد أربع سنوات، في صفقة تعكس رغبة الإدارة في تعزيز الخط الأمامي بعناصر قادرة على تقديم الإضافة وتحقيق أهداف الفريق خلال الموسم الجديد.

وأشار البيان إلى أن إجراءات التعاقد تمت عبر وكالة الأستاذ مهدي ياحي، خبير في الشؤون القانونية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA).

ورحبت إدارة شباب بلوزداد بلاعب الفريق، متمنية له التوفيق والنجاح بقميص النادي، وأن يساهم بإمكاناته في تحقيق نتائج إيجابية والمنافسة على مختلف الألقاب المحلية والقارية خلال الموسم المقبل.