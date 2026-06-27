شباب بلوزداد يعلن رسميًا عن خمس صفقات جديدة استعدادًا للموسم الجديد

أعلنت إدارة شباب بلوزداد، اليوم السبت، عن تدعيم صفوف الفريق بخمسة لاعبين جدد تحسبًا للموسم الرياضي الجديد 2026-2027، في إطار سعيها لتعزيز التعداد والمنافسة على مختلف الأهداف المحلية والقارية.

وضمت قائمة الوافدين الجدد كلًا من المدافع العائد لصفوف الشباب، سفيان بوشار، بعقد يمتد لموسمين. إضافة إلى ياسر شلفاوي، من أولمبيك آقبو و ريان أقاسم مدافع شبيبة الساورة، و المدافع فؤاد كرميش، من أتلتيك بارادو، بعقود لمدة ثلاث سنوات لكل منهم.

كما نجحت إدارة النادي في حسم صفقة متوسط الميدان الهجومي، الكونغولي جوليو كريسدون نغاندزيامي بانديسي، من مستقبل الرويسات، بعقد يمتد لثلاثة مواسم.

وأكدت إدارة شباب بلوزداد أن هذه الانتدابات تأتي ضمن استراتيجية تدعيم الفريق بعناصر قادرة على تقديم الإضافة المطلوبة، مع مواصلة العمل على بناء مجموعة تنافسية تحافظ على طموحات النادي في مختلف المنافسات.

وختمت إدارة الشباب بيانها بالترحيب باللاعبين الجدد، متمنية لهم التوفيق والنجاح بألوان النادي وإسعاد أنصار الفريق خلال الموسم الجديد.