شباب بلوزداد يعلن عن إصابة حنيشاد بكورونا

كشفت إدارة نادي شباب بلوزداد اليوم الإثنين، عن إصابة مدرب حراس الفريق محمد حنيشاد، بعدوى فيروس كورونا.

ونشرت إدارة الشباب، بيان عبر الصفحة الرسيمة للفريق، أوضحت من خلالها ايجابية الفحوصات التي خضع لها حنيشاد.

ودخل مدرب حراس مرمى شباب بلوزداد، في حجر صحي لتلقي العلاج اللازم، وتفادي تنقل العدوى بين باقي تعداد الفريق.

ومن جهة أخرى طمأن النادي البلوزدادي، أنصار الفريق، بخصوص الوضع الصحي للمدرب المساعد كريم بختي، الذي يتعافى تدريجيا من فيروس كورونا.