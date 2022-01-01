شباب بلوزداد يعلن عن تسجيل اصابة جديدة بكورونا في صفوفه

كشف إدارة شباب بلوزداد عن نتائج المسحة الطبية التي خضع لها تعداد الفريق، والتي أثبتت تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا

وأكد الطاقم الطبي لشبابا بلوزداد، غياب القائد شمس الدين نساخ، عن مواجهة شلغوم العيد، بعد التأكد من اصابته بفيروس كورونا.

وبهذا يضاف نساخ، إلى الحالات الايجابية الثلاثة المسجلة في وقت سابق، والمتعلقة بكل من بو لخوة، شرايطية، وخلف الله.

كما سيغيب متوسط الميدان زكريا دراوي، هو الآخر عن هذه المباراة، بداعي الإصابة التي تعرض لها في مواجهة اتحاد العاصمة.

يذكر أن شباب بلوزداد، سيحل غدا الأحد، ضيفا ثقيلا، على هلال شلغوم العيد، برسم الجولة الـ11 من البطولة المحترفة.