شباب بلوزداد يعلن فسخ عقد لاعبه الكاميروني

أعلن فريق شباب بلوزداد، اليوم السبت، رسميا عن فسخ عقد لاعبه الكاميروني، جاك مبي.

والتحق صاحب الـ 26 ربيعا، بتشكيلة “السياربي” صيف 2024، بعقد يستمر لـ 3 سنوات، قادما من النجم الساحلي التونسي.

إلا أن الكاميروني، جاك مبي، فشل في فرض نفسه مع الفريق. على الرغم من مشاركته في 20 مباراة الموسم الماضي، في جميع المنافسات، ما جعل المدرب سيد راموفيتش، يقرر وضعه في قائمة المسرحين.

وكشفت إدارة الشباب، في بيان لها، أنها اتفقت مع اللاعب الكاميروني. على فسخ عقده المستمر إلى صيف 2027، بالتراضي، موجهة خالص الشكر له على جهوده ومساهمته مع شباب بلوزداد.