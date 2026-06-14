شباب بلوزداد يعلن مراجعة شاملة داخل الفريق استعدادًا للمرحلة المقبلة

أصدر فريق شباب بلوزداد بيانًا رسميًا، اليوم الأحد، أعلن فيه عن مراجعة شاملة لعدد من الملفات التنظيمية والفنية داخل الفريق. وذلك في إطار التحضير للمرحلة المقبلة.

وأوضح النادي، في بيانه، أن الإدارة شرعت في تقييم شامل لنتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة. مع التركيز على الجوانب المرتبطة بالاستقرار الفني وتعزيز التشكيلة بعناصر قادرة على تقديم الإضافة، بما يتماشى مع طموحات النادي على المستويين المحلي والقاري.

كما أكد البيان أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى رفع مستوى الأداء وتحقيق نتائج إيجابية في الاستحقاقات القادمة. مع الاستمرار في دعم الفئات الشابة ومنحها فرصًا أكبر للتطور والاندماج ضمن الفريق الأول.

وفي ختام البيان، شددت إدارة النادي على التزامها بمواصلة العمل من أجل تحسين ديناميكية الفريق، مع توجيه الشكر لأنصار النادي على دعمهم المتواصل.