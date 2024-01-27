شباب بلوزداد يعود إلى سكة الانتصارات على حساب شبيبة الساورة
بقلم عزيز طالبي
تمكن فريق شباب بلوزداد من تحقيق فوز جديد امام شبيبة الساورة بهدفين مقابل ضمن مباريات الجولة 15 من منافسة الرابطة المحترفة الأولى.
و جرت المباراة بملعب 5 جويلية الأولمبي وسط حضور جماهير متوسط من أنصار أبناء العقيبة التي عرفت تسجيل 5 أهداف كاملة.
وسجل ثلاثية الفريق البلوزدادي كل من عبد الرحمان مزيان في الدقيقة 18 من الشوط الأول، في حين سجل الهدف الثاني المتألق وامبا في الدقيقة 68 ليرفع رصيده إلى 6 أهداف بألوان الفريق البلوزدادي. إلى جانب بوراس في الدقيقة 86.
و سجل الهدف الوحيد لشبيبة الساورة بن عمر بن علي في الدقيقة 27 من المباراة.
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