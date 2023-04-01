شباب بلوزداد يعود بالتعادل أمام الترجي التونسي

تعادل فريق شباب بلوزداد أمام مستضيفه الترجي التونسي في مباراة اليوم السبت. التي جمعته بملعب رادس.

وانتهت المباراة المثيرة بالتعادل السلبي رغم غياب الفرص الكثيرة من الجانبين. خاصة من شباب بلوزداد، الذي ضيّع لاعبوه عدد من الفرص.

وبهذه النتيجة يتأهل الفريق الجزائري في المرتبة الثانية، في حين يتأهل الترجي التونسي في الصدارة، بحكم فارق النقاط.

و من المنتظر، ان يواجه السياربي أحد الفرق المتأهلة في الصدارة من بين الثلاثي صانداوز من جنوب افريقيا، أو الوداد البيضاوي، أو الرجاء البيضاوي.

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