شباب بلوزداد يعود بالزاد كاملا من القاهرة أمام الزمالك

تمكن فريق شباب بلوزداد من الفوز في عقر ديار الزمالك المصري بهدف مقابل صفر بملعب القاهرة الدولي في دوري المجموعات من رابطة الأبطال.

و سجّل الهدف الوحيد في المباراة المهاجم وامبا عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 56 من عمر الشوط الثاني.

كما قدّم المدافع شعيب كداد و رفقائه مباراة في المستوى. كما كان الحارس قندوز نجما فوق العادة، بعدم انقذ الفريق العاصمي في العديد من المناسبات.

وسيطر الفريق البلوزدادي بالطول على العرض على مستضيفه، بفضل النهج التكتيكي للمدرب نبيل الكوكي.

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