شباب بلوزداد يعود بالزاد كاملا من بشار ويضيّق الخناق على مولودية الجزائر

تمكن فريق شباب بلوزداد، بقيادة المدرب راموفيتش، من العودة بالزاد كاملا من بشار، بعد فوزه أمام مستضيفه شبيبة الساورة.

وانتهت المباراة، التي جرت بملعب 20 أوت ببشار، بفوز أبناء العقيبة بثلاثية مقابل واحد، في قمة الجولة الـ22 من الرابطة المحترفة.

وسجل ثلاثية شباب بلوزداد كل من يوسف لعوافي في الدقيقة الـ8 عن طريق ركلة جزاء. والشاب بلال بوكرشاوي في الدقيقة الـ12.

في حين سجل الهدف الثالث اللاعب البديل لطفي بوصوار في الدقيقة الـ83 من زمن اللقاء الذي عرف تنقلاً كبيراً لأنصار شباب بلوزداد إلى بشار بأعداد كبيرة لمساندة الفريق.

وهي النتيجة التي عزز به الفريق العاصمي وصافته لترتيب الرابطة المحترفة، برصيد 40 نقطة، ويضيق الخناق على المتصدر مولودية الجزائر الذي يملك في رصيده 41 نقطة مع مباراتين متأخرتين.

بينما يحتل فريق شبيبة الساورة المركز التاسع في الترتيب برصيد 28 نقطة.

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