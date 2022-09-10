شباب بلوزداد يعود بتعادل ثمين من ليبيريا

تعادل فريق شباب بلوزداد، في المباراة التي جمعته بنادي بو رنجرز، لحساب ذهاب الدور التمهيدي الأول من رابطة الأبطال.

وأنهى النادي البلوزدادي الشوط الأول من هذه الموادهة التي جرت بليبريا، بنتيجة التعادل السلبي، بدون أهداف.

كما شهد الشوط الثاني من هذه المباراة، بعض التغييرات من جانب الشباب، سعيا لاحراز التقدم لكن دون نتيجة، لتنتهي المواجهة بالتعادل السلبي.

وسيكون شباب بلوزداد ملزما على تحقيق الفوز في لقاء العودة المقرر بالجزائر، لضمان تأله للدور التمهيدي الثاني من هذه المنافسة