شباب بلوزداد يعود بنصف تأشيرة التأهل من الكونغو

عاد فريق شباب بلوزداد، بنصف تأشيرة الدور التمهيدي الثاني لمنافسة دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز الرائع المحقق اليوم الأحد، أمام ليوبار الكونغولي.

وفاز الشباب بثنائية نظيفة، في المباراة التي احتضنها ملعب “ألفونس ماسابيا” بالكونغو برازافيل. من تسجيل بوصوف في الدقيقة 32 وخاسف في الدقيقة 83.

وبذلك، حسم “أبناء لعقيبة” تأهلهم بنسبة كبيرة إلى الدور القادم، لأغلى المنافسات الإفريقية. في انتظار مباراة التأكيد، مطلع الأسبوع المقبل بملعب نيلسون مانديلا، ضمن إياب الدور التمهيدي الأول.

