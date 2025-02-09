شباب بلوزداد يعود لاستقبال منافسيه بملعب نيلسون مانديلا

أعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدم، عن خبر سار لأنصار شباب بلوزداد، المتمثل في عودة الفريق لإستقبال منافسيه بملعب نيلسون مانديلا.

وكشفت الرابطة المحترفة عبر الموقع الرسمي، اليوم الأحد، أن السياربي سيستقبل فريق إتحاد خنشلة بملعب نيلسون مانديلا التي ستجري ضمن مجريات الجولة الـ 16 من المنافسة.

وكانت لجنة تنظيم المباريات، قد أعلنت في وقت سابق، عن لعب المباراة بملعب 5 جويلية الأولمبي، قبل أن تجري تغييرات طفيفة على برمجة الجولة.

للإشارة، ستجري المباراة بداية من الـ 17:00 سا مساء، مع أمل عودة الانصار إلى المدرجات بشكل كبير.

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