شباب بلوزداد يعود من بعيد ويحقق التأهل إلى الدور التمهيدي الثاني

تأهل فريق شباب بلوزداد سهرة اليوم الأحد إلى الدور التمهيدي الثاني من منافسة دوري أبطال إفريقيا باعد الفوز المحقق أمام نادي أكوا يونايتد النيجيري بنتيجة 2-0 بملعب عمر حمادي ببولوغين.

وكان فريق شباب بلوزداد قد إنهزم في مباراة الذهاب بنتيجة 1-0 قبل ان يتمكن اليوم من تحقيق التأهل بعد الفوز بثنائية نظيفة في الشوط الثاني من المباراة.

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