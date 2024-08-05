شباب بلوزداد يغير مكان تربصه

يرتقب أن تغادر تشكيلة شباب بلوزداد، اليوم الاثنين، منتجع “كاتيبي” الواقع بتركيا، من أجل التنقل إلى مدينة إسنطبول التركية، حسبما كشفته إدارة النادي.

وقالت إدارة “السياربي” إن فريقها المتواجد منذ 10 أيام. بمركز “غرين بارك كاتيبي”، سيغادر نحو مدينة إسطنبول.

مضيفة، بأن الفريق سيواصل تحضيراته الصيفية في إسطنبول. على أن يواجه نادي الخالدية البحريني يوم الخميس 08 أوت الجاري، في آخر محطة تحضيرية، قبل العودة إلى أرض الوطن.