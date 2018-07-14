شباب بلوزداد يفاضل بين التربص بالجزائر أو “إيفران” المغربية  !

بدأت الأمور في فريق شباب بلوزداد تتضح شيئا فشيئا بعدما منحت إدارة الرئيس بوحفص راتب شهر للاعبين الذين تسلموهم قبل ثلاثة أيام من الآن.

وبدأت الإدارة العاصمية التفكير في التربص المقبل خلال الفترة الصيفية الحالية وقبل انطلاق الموسم الكروي الجديد يوم 11 أوت المقبل.

ودرست الإدارة العروض كمدرسة الرياضات “الباز” بسطيف إلى جانب عين تموشنت، في حين طرحت بعض الأطراف التربص بالمغرب بمنطقة إيفران.

في سياق منفصل، لازالت أمور استقدام المدرب الجديد للفريق معلقة، حيث يعتبر المشكل الحقيقي الذي يؤرق المدير الرياضي الذي فشل إلى حد الآن.