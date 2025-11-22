شباب بلوزداد يفتتح مشوار الكونفيدرالية بفوز مستحق أمام سينغادا بلاك ستارز

حقق شباب بلوزداد، اليوم السبت، انطلاقة قوية في دور المجموعات من كأس الكونفيدرالية الإفريقية، بعدما تفوّق على منافسه سينغادا بلاك ستارز التنزاني بنتيجة 2-0.

في مباراة احتضنها ملعب نيلسون مانديلا وشهدت سيطرة واضحة لأبناء العقيبة منذ الدقائق الأولى.

لم ينتظر شباب بلوزداد كثيرًا ليفرض منطقه، حيث تمكن المهاجم بلحوسيني من افتتاح باب التسجيل بطريقة جميلة، بعد تمريرة داخل منطقة العمليات أنهىها بلمسة فنية بالعقب في الدقيقة 5، مانحًا فريقه دخولًا مثاليًا في المباراة.

واستمرت سيطرة أبناء المدرب على مجريات اللعب، قبل أن يتمكن متوسط الميدان بن غيث من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 14، إثر توغل ناجح داخل منطقة الخصم أنهاه بتسديدة قوية ومحكمة استقرت في الشباك.

شباب بلوزداد قدّم أداءً منضبطًا وفعّالًا، محافظًا على تقدمه حتى نهاية اللقاء، ليحصد أول ثلاث نقاط في مشواره القاري، في مجموعة تبدو متوازنة وتحتاج لكل نقطة لتعزيز حظوظ التأهل.

وفي إطار نفس المجموعة، سيستقبل نادي ستيلنبوش الجنوب إفريقي غدًا الأحد نظيره أوتوهو الكونغولي، في مواجهة تُجرى على الساعة 14:00، وقد تلعب دورًا مهمًا في رسم ملامح المنافسة مبكرًا.