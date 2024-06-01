شباب بلوزداد يفتح أبواب العودة أمام قديورة

رحّبت إدارة شباب بلوزداد، بعودة لاعبها السابق، عدلان قديورة، إلى الفريق في المستقبل القريب.

وكان قديورة، قد التحق بالشباب الصائفة الفارطة بعقد يستمر إلى 2025، قبل أن تقرر إدارة الفريق فسخ عقده نهاية شهر مارس الماضي، بسبب غيابه المتكرر وعدم استفادة النادي من خدماته كثيرا.

وقالت إدارة “السياربي” في بيان لها اليوم السبت، بأن قديورة، شارك في فعاليات دورةFIFA” DIPLOMA IN CLUB MANAGEMENT” ” التي اختتمت أمس، ممثلا للنادي.

مشيرة إلى أن قديورة، تواجد في الدورة التي شهدت مشاركة أبرز الشخصيات الرياضية عبر العالم. من لاعبين دوليين، مدربين ومُسَيَّرين. بهدف تبادل الخبرات والتكوين في مجال تسيير الأندية الكروية. بعد حصوله على تصريح من النادي، وذلك قبل فسخ عقده مع النادي.

وفي المقابل، أكدت الإدارة البلوزدادية، بأنها تشجع قديورة. على مواصلة اكتساب المعرفة والتكوين الأكاديمي اللازم، وعودته مجددًا في تجربة أخرى مع الفريق في منصب فعَّال مستقبلاً.