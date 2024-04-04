شباب بلوزداد يفتك الوصافة بعد فوز جديد أمام وفاق سطيف

تمكن فريق شباب بلوزداد بقيادة المدرب البرازيلي ماركوس باكيتا من العودة إلى الطريق الصحيح بعد تحقيق الفوز المثير أمام وفاق سطيف.

و فاز شباب بلوزداد بثنائية مقابل واحد من إمضاء كل من ليونال وامبا في الدقيقة 52 عن طريق ضربة جزاء، في حين سجل الهدف الثاني محمد بلخير في الدقيقة 53، أي دقيقة بعد تسجيل الهدف الاول. في حين سجل الهدف الوحيد لفريق الوفاق المهاجم الصريح.

وافتك الفريق العاصمي منصب الوصافة بـ 38 نقطة، مبتعدا عن صاحب المرتبة الثالثة برصيد 37 نقطة.

وجرت المباراة بملعب 5 جويلية الأولمبي، أمام النسر الأسود، بعد أن حقق حامل لقب الموسم الماضي تعادل مخيب في المباراة الماضية أمام نجم مقرة.