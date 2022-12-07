شباب بلوزداد يفرض التعادل على سوسطارة في الداربي العاصمي
بقلم عزيز طالبي
فرض الرائد شباب بلوزداد التعادل على مستضيفه اتحاد العاصمة في الداربي العاصمي الذي جرة بملعب عمر بن رابح.
و انتهت المباراة بتسجيل هدفين في كل شبكة من إمضاء كل من بلخير و بورديم لصالح السياربي في حين سجّل ثنائية إتحاد العاصمة كل من مريلي و بن طاهر.
وجرت المباراة من عمر الجولة 13 من مناسفة الرابطة المحترفة بملعب عمر بن رابح في العاصمة.
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