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الرياضة

شباب بلوزداد يفرض التعادل على سوسطارة في الداربي العاصمي

بقلم عزيز طالبي
شباب بلوزداد يفرض التعادل على سوسطارة في الداربي العاصمي
بلوزداد
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فرض الرائد شباب بلوزداد التعادل على مستضيفه اتحاد العاصمة في الداربي العاصمي الذي جرة بملعب عمر بن رابح.

و انتهت المباراة بتسجيل هدفين في كل شبكة من إمضاء كل من بلخير و بورديم لصالح السياربي في حين سجّل ثنائية إتحاد العاصمة كل من مريلي و بن طاهر.

وجرت المباراة من عمر الجولة 13 من مناسفة الرابطة المحترفة بملعب عمر بن رابح في العاصمة.

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