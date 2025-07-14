شباب بلوزداد يفسخ عقد أسامة دعيبش بالتراضي

أعلنت إدارة نادي شباب بلوزداد ، اليوم الاثنين، عن فسخ عقد متوسط الميدان أسامة دعيبش بالتراضي بين الطرفين، وذلك في إطار تسوية داخلية تمّت بطريقة ودية.

وتقدّمت إدارة نادي شباب بلوزداد بخالص شكرها للاعب دعيبش على ما قدّمه من مجهودات طيلة فترة تواجده ضمن صفوف الفريق، متمنية له كل التوفيق والنجاح في بقية مشواره الرياضي.

يُذكر أن دعيبش انضم إلى شباب بلوزداد في وقت سابق قادماً من ترجي مستغانم ، وشارك مع الفريق في عدة مناسبات، مُظهراً التزاماً وانضباطاً داخل المجموعة، لكنه لم ضمن مستوى تطلعات إدارة النادي العاصمي و الطاقم الفني الذي يقوده حاليا سعد راموفيتش.