شباب بلوزداد يفسخ عقد الحارس معاشو

توصلت إدارة نادي شباب بلوزداد، إلى إتفاق مع حارس الفريق، رضوان معاشو، لفسخ العقد الذي يربط الطرفين، بالتراضي.

ونشر الحارس معاشو، اليوم السبت، خبر فسخ عقده مع شباب بلوزداد، عبر خاصية “ستوري” حسابه على منصة “الأنستغرام”، دون أي إعلان أو توضيح من إدارة النادي حتى الآن.

وكتب الحارس معاشو:”بعد فسخ عقدي مع فريق شباب بلوزداد، لا يسعني سوى قول شكرا لشباب بلوزداد، هذا النادي العريق الذي احتضنني طيلة مواسم طويلة، تشرفت بحمل ألوان هذا النادي العريق والذي حمل ألوانه حسان لالماس وكالام وعاشور والبقية. أتمنى كل الخير لهذا النادي الكبير، وشكرا للعائلة09، أنتم الأفضل. ومادام الفريق يملك جمهور مثلكم، فهو في أيادي آمنة، إلى اللقاء.”