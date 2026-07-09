شباب بلوزداد يفسخ عقد تشارلز أهوا بالتراضي

أعلنت إدارة شباب بلوزداد، في بيان رسمي، اليوم الخميس، إنهاء العلاقة التعاقدية مع المهاجم الإيفواري جان تشارلز أهوا، وذلك بالتراضي بين الطرفين.

وأكد النادي أن فسخ العقد تم دون أن يترتب عليه أي تعويض مالي أو التزام إضافي على عاتق شباب بلوزداد، لينهي اللاعب بذلك مشواره مع الفريق بشكل رسمي.

وتوجهت إدارة النادي بالشكر إلى أهوا على احترافيته والتزامه طوال الفترة التي دافع فيها عن ألوان شباب بلوزداد، متمنية له التوفيق والنجاح في بقية مشواره الكروي.

ويأتي هذا القرار في إطار التحركات التي تقوم بها إدارة “السياربي” لإعادة تشكيل التعداد تحسبًا للموسم الكروي الجديد، من خلال ضبط قائمة اللاعبين والاستعداد لإبرام صفقات جديدة.