شباب بلوزداد يفسخ عقد قايا مرباح والإدارة تُثير الإستغراب

أعلن نشباب بلوزداد، في الساعات القليلة الماضية، فسخه لعقد حارس قايا مرباح بالتراضي. وذلك بعد موسمين ونصف له مع النادي.

كما أثارت صيغة فسخ العقد مع الحارس السابق للنصرية، نوعا من الإستغراب. خاصة وأن إدارة شباب بلوزداد، وعلى لسان رئيسها محمد بلحاج، أكدت سابقا على ضرورة ترشيد النفقات. وتسيير أموال شركة “مادار” بطريقة معقولة.

لتفاجأ الإدارة البلوزدادية بالسماح لمرباح بالمغادرة دون مقابل، في وقت كانت قادرة على الإستفادة منه ماديا. بعدما فشلت في الإستفادة منه رياضيا، وهو الذي يفترض أن يوقع مع الرجاء البيضاوي المغربي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ولم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد، بل إستمرت من خلال تلميح إدارة السياربي في بيانها الأخير، لإمكانية ضم حارس مرمى جديد، رغم أن صفقة مثل هذه لا معنى لها في الفترة الحالية بالنسبة لفريق يمتلك، كل من توفيق موساوي، أحمد عبد القادر، وشكري رميلي المميز مع الفريق الرديف، وهذا دون نسيان رضوان معاشو الناشط على شكل إعارة مع إتحاد بلعباس.

ويبقى أبناء لعقيبة ينتظرون صفقات تدعيم فريقهم خلال الميركاتو الشتوي المقبل، والذي ينطلق رسميا يوم الـ26 جانفي وسيكون ضيقا بالنسبة لبطل الجزائر، بإعتباره مطالبا بضم أسماء جديدة في المستوى قبل الـ31 من الشهر الجاري، لتأهيلهم على الساحة القارية وضمان مشاركتهم في رابطة الأبطال الإفريقية.

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وكشفت إدارة شباب بلوزداد عن نتائج المسحة الطبية التي خضع لها تعداد الفريق. والتي أثبتت تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأكد الطاقم الطبي لشباب بلوزداد، غياب القائد شمس الدين نساخ، عن مواجهة شلغوم العيد، بعد التأكد من اصابته بفيروس كورونا.

وبهذا يضاف نساخ، إلى الحالات الايجابية الثلاث المسجلة في وقت سابق، والمتعلقة بكل من بو لخوة، شرايطية وخلف الله.