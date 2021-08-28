شباب بلوزداد يفسخ عقد كوكبو

أعلن نادي شباب بلوزداد، وبصفة رسمية فسخ عقد مُهاجم مارسولان كوكبو بالتراضي، وهذا بعد موسم فقط لهذا الأخير مع أبناء لعقيبة، في خيار منطقي بإعتبار أن الدولي البنيني عجز عن فرض نفسه مع زملاء القائد شمس الدين نساخ. وكان اللاعب مُرتبطا مع السياربي لعامين قادمين ولكن الإدارة فضلت التخلي عنه.

وكان اللاعب السابق لحمام الأنف التونسي، قد إكتفى قد سجل خمسة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في جميع المُنافسات، ولكنه عجز عن نيل ثقة الطاقم الفني، ليكون أول المُسرحين من بطل الجزائر، في قرار يُثير ورغم أنه كان مُنتظرا إلا أن طريقته كانت غريبة، بإعتبار أن المُتابعين توقعوا أن تبدأ عملية التسريحات بعناصر لم تُقدم أدنى إضافة ولم تلعب تقريبا طيلة موسم كامل.

ويُرتقب أن تشهد الساعات القادمة، تطورات جديدة داخل البيت البلوزدادي، حيث سيكون المدير الرياضي حسين ياحي مُطالبا بتجهيز تعداد في المُستوى المطلوب لمُباشرة المُنافسة بعد أقل من أسبوعين من الآن، ومُلاقاة أكوا يونايتد في رابطة الأبطال الإفريقية.

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