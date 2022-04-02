شباب بلوزداد يفشل في الإطاحة بالترجي التونسي

فشل فريق شباب بلوزداد في العودة بنتيجة إيجابية امام مستضيفه الترجي التونسي ضمن دور المجموعات من منافسة رابطة أبطال افريقيا.

كما جرت المباراة بملعب رادس الاولمبي التي انتهى بتسجيل هدفين لصالح الفريق التونسي الذي سجّلهما لاعبوه في الدقيقيتن 13 و17 من عمر الشوط الأول.

كما سجّل هدف السياربي متوسط الميدان ميريزيف بطريقة جميلة في الدقيقة 2 من عمر الشوط الاولّ.

يذكر. أن الفريق البلوزدادي كان يبحث عن النقاط الثلاث للإنفراد بالصدارة.

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