شباب بلوزداد يفوز أمام الساورة والكناري يستعيد نغمة الانتصارات

جدّد فريق شباب بلوزداد عهده مع الانتصارات بالفوز أمام شبيبة الساورة بثنائية مقابل صفر.

وجرت المباراة ضمن الجولة 21 من عمر منافسة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم،

كما عاد فريق شبيبة القبائل إلى السكة الصحيحة ولو بشكل مؤقت بعد الفوز على الضيف هلال شلغوم العديد بهدف دون رد.

وجرت المباراة بملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو، كما سجّل اللاعب كسيلة بوعالية الهدف الوحيد في الدقيقة 71 من عمر المواجهة.

إلى جانب ذلك، رفع الفرئيق القبائلي رصيده إلى 17 نقطة في المركز 14 فيما بقي رصد شلغوم العيد عند النقطتين فقط.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption