شباب بلوزداد يفوز أمام “السياسي” ويعود إلى الطريق الصحيح

تمكن فريق شباب بلوزداد من الفوز بهدفين مقابل واحد أمام الضيف شباب قسنطينة في قمة الجولة 11 من البطولة الوطنية.

وسجل الهدف الأول المهاجم وامبا بعد عمل كبير جدا من قبل الفنان بوصوف الذي راوغ عدد من اللاعبين.فيما سجل نفس المهاجم وامبا الهدف الثاني لصالح شباب يلوزداد.

وقلص النتيجة لصالح شباب قسنطينة اللاعب خالدي في الدقيقة 71 من الشوط الثاني.

كما عرفت المباراة تألق الحارس رايس وهاب مبولحي، الذي أكد جاهزيته للعب مع الخضر في كأس إفريقيا، وهو الذي سيدخل مباشرة إلى تربص الخضر الذي يقوده الناخب الوطني جمال بلماضي.

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